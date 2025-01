Carros depenados: 8 itens que ladrões têm levado de veículos estacionados

Catalisador

Repleto de metais preciosos, alguns mais caros do que o ouro, catalisador é levado de carros estacionados Imagem: Reprodução

Repletos de materiais raros e com preço de mercado elevado, os catalisadores talvez sejam um dos componentes mecânicos mais furtados. Na Inglaterra, os criminosos estão até preferindo os que equipam os híbridos, uma vez que as baixas emissões tendem a deixar as peças em melhor estado por mais tempo.

Esguicho do limpador

Até o esguicho dos limpadores de para-brisa são visados pelos ladrões Imagem: Shutterstock

Embora fossem vendidas por um preço em conta, até por serem peças oferecidas no mercado, muitos furtam o esguichador do para-brisa do Volkswagen Fusca.