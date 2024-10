Mais de 30 tiros e empresário morto: quanto um carro blindado aguenta?

"Numa blindagem para uso civil, o tiro de fuzil passa. Não importa a parte do veículo que os tiros atinjam", diz Alessandro Abreu, especialista em blindagem e diretor da empresa Prestige Blindagens.

Como funciona a blindagem automotiva

A blindagem nada mais é do que a instalação de materiais resistentes a impactos, como aço, vidros espessos e polímeros especiais, no automóvel. Esse revestimento é aplicado em portas, vidros, teto e outras áreas estratégicas.

Em geral, ela é classificada em seis níveis, que determinam a quantidade de proteção contra diferentes calibres de armas de fogo.

No Brasil, a categoria mais comum de blindagem é a nível III-A, capaz de suportar tiros de armas de pequeno e médio porte, como pistolas 9 mm e .44. Essa proteção é a mais alta permitida para pessoas comuns, os níveis de quatro a seis são de uso restrito das forças policiais.

O ponto fraco da blindagem, no entanto, pode surgir em locais onde é impossível aplicar o revestimento com a mesma eficácia, como na junção entre as portas e maçanetas, por exemplo.