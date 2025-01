Nova CNH? O que significam categorias A1, B1 e C1 na carteira de motorista

Introduzido em 2017, o QR Code está mantido no verso da carteira de motorista, dando acesso, via aplicativo, a todas as informações relacionadas ao condutor.

Vale destacar que, mesmo com alteração no documento, não muda a respectiva validade, que passou a vigorar em 2021: dez anos para motoristas com idade inferior a 50 anos; cinco para cidadãos com 50 a 69 anos; e três para condutores com 70 anos ou mais.

