Truque do MEI? Como comprar carro com desconto e ainda lucrar na revenda

É o caso do Toyota Corolla GLi 2025 no exemplo abaixo (que desconsidera a inflação):

Preço de varejo: R$ 158.490

Preço de venda direta: R$ 129.961

Desconto: R$ 28.529

Com base na desvalorização média do modelo, daqui a cinco anos o Corolla GLi 2025 custaria cerca de R$ 123.000. Entretanto, seu valor contábil para a Receita Federal será igual a zero, já que a depreciação é linear (diminui-se 1/5 do valor original a cada ano).

Curiosamente, veículos que desvalorizam pouco podem ser menos vantajoso na compra via CNPJ Imagem: Jorge Moraes/UOL

Isso significa que a pessoa jurídica pagará 15% de imposto sobre o valor que revender o carro, a título de imposto sobre ganhos de capital. No exemplo do Corolla, seriam R$ 18.450.

No fim das contas, a economia do CNPJ frente ao CPF seria de R$ 10.000 aproximadamente. Considerando que uma pessoa tenha aberto MEI somente para usufruir do desconto, ela também gastaria cerca de R$ 900 por ano só para manter o serviço.