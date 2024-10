Monza venezuelano: GM driblou proibição e trouxe ao Brasil carro proibido

Independentemente do país de origem, o Monza produzido para os venezuelanos tem muitas diferenças em relação ao nosso.

Detalhe da inscrição do vidro, na qual se lê, em espanhol, que a peça foi fabricada na Venezuela Imagem: Reprodução

As rodas de liga leve, por exemplo, exibem desenho exclusivo. As mudanças se estendem ao acabamento interno: a configuração S/R troca os bancos Recaro de tecido por confortáveis poltronas de couro, enquanto o Monza Classic traz cabine com detalhes na cor marrom. As opções de cores também diferem de um país para ou outro.

Além disso, o motor 2.0 para aquele mercado é sempre abastecido com gasolina, enquanto aqui o Monza na época era comercializado com propulsor a etanol.

Versão esportiva do Monza era vendida na Venezuela com bancos de couro no lugar dos assentos Recaro Imagem: Reprodução

"Nenhum tem desembaçador do vidro traseiro, pois todos são equipados com ar-condicionado e o clima na Venezuela é quente. Para completar, o Monza S/R venezuelano podia ser equipado com transmissão automática e injeção eletrônica de combustível, opcionais então indisponíveis para os brasileiros nessa versão", destaca Badolato.