Até carro blindado tem pontos vulneráveis, mas intervenção amplia segurança

"Overlap, no ramo da blindagem, consiste na sobreposição de materiais para a eliminação de juntas cegas ou frestas com o objetivo proteger a parte entre as bordas dos vidros e a carroceria, mantendo a segurança dos ocupantes", explica Marcelo Silva, presidente da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), que representa empresas do setor.

Conforme Silva, o overlap era feito exclusivamente por meio da inserção ou soldagem de uma chapa de aço na área entre as bordas dos vidros e a carroceria.

Para oferecer menor interferência na originalidade do veículo, atualmente há vidros blindados que já vêm com o aço inserido nas respectivas bordas, deixando os acabamentos internos muito próximos dos originais.

Quanto custa?

Imagem: Divulgação/Blinda Tech

O custo da blindagem com overlap varia de acordo com o modelo do veículo, o nível de proteção e a tecnologia utilizada.