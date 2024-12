Bater forte a porta traz problemas ao carro? Existe até proteção para isso

Quem nunca se deparou com aquela placa discreta dentro de um carro por aplicativo, pedindo gentilmente para que os passageiros evitassem bater a porta com força. Mas afinal, bater a porta do carro com força realmente causa danos ao veículo?

Especialistas consultados pelo UOL Carros e as próprias montadoras afirmam que os veículos são projetados para suportar o impacto de uma porta sendo fechada com força.

"Os carros modernos são construídos para resistir a diversas situações, incluindo o impacto de uma porta sendo fechada com força", afirma Alexandre Viana, engenheiro automotivo consultado pela reportagem.