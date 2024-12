Spray antirradar é nova tática de maus motoristas para tentar evitar multas

O princípio por trás do spray é simples: ao aplicar o produto na placa do veículo, essa camada reflete intensamente a luz dos radares e câmeras, tornando os números ilegíveis para esses dispositivos. O produto é facilmente encontrado em sites de vendas online, com preços de não chegam a R$ 100.

"Esse produto é semelhante a um verniz. Quando aplicado na placa, faz com que os números e letras desapareçam em determinados ângulos, já que passa a refletir intensamente a luz. Além de ser ilegal, não é confiável, pois pode reconhecer a placa, o que causa uma infração de trânsito gravíssima", opina Antonio Resteiro, coordenador do Centro Automotivo Bandeirantes.

Segundo o Detran-SP, conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade constitui uma infração de natureza gravíssima e resulta em uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos atribuídos a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como em outras reportagens do UOL Carros sobre o tema, Marco Fabrício Vieira, advogado, conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo) e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explica que o uso ou a venda de de recursos que impeçam a correta leitura dos caracteres da placa não caracterizam crime. A aplicação do gel caracteriza apenas infração de trânsito.

Esse material, ao ser aplicado sobre os caracteres da placa, forma um tipo de película reflexiva capaz de impedir ou dificultar a leitura pelo equipamento metrológico de fiscalização eletrônica, o que caracteriza a infração prevista no inciso III do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que pune a condução do veículo com dispositivo antirradar com multa de natureza gravíssima no valor de R$ 293,47, acrescida de 7 pontos no prontuário do proprietário e remoção do veículo. Marco Fabrício Vieira

Por outro lado, Marco destaca que adulterar as letras ou números de uma placa para que outro veículo seja autuado é conduta criminosa, o que pode levar à prisão.