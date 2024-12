CEO da Stellantis pede demissão e cargo ficará vago até 2025

Não se sabe exatamente o que ocasionou a saída de Tavares, porém nos últimos tempos a Stellantis perdeu valor de mercado, viu trabalhadores italianos entrarem em greve após cortes e teve a UAW - sindicato norte-americano - pedindo a saída de Tavares.

Diretor sênior independente da Stellantis, Henri de Castries sugeriu desentendimentos com Tavares: "o sucesso da Stellantis desde sua criação foi enraizado em um alinhamento perfeito entre os acionistas de referência, o Conselho e o CEO. No entanto, nas últimas semanas, diferentes visões surgiram, o que resultou na decisão do Conselho e do CEO de hoje."

Elkann disse: "nossos agradecimentos vão para Carlos por seus anos de serviço dedicado e o papel que ele desempenhou na criação da Stellantis, além das reviravoltas anteriores da PSA e da Opel, nos colocando no caminho para nos tornarmos líder global em nossa indústria. Estou ansioso para trabalhar com nosso novo comitê executivo interino, apoiado por todos os nossos colegas da Stellantis, enquanto concluímos o processo de nomeação de nosso novo CEO. Juntos, garantiremos a implantação contínua da estratégia da empresa nos interesses de longo prazo da Stellantis e de todas as suas partes interessadas".

