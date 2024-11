Tela demais? Por que Hyundai deve voltar a usar botões em seus carros

No entanto, o problema começa quando o carro balança e o motorista é obrigado a tirar os olhos da estrada por muito tempo para localizar o botão digital, já que não consegue senti-lo simplesmente pelo tato. Com isso, para muitos motoristas uma simples alteração em um recurso geralmente leva mais tempo e esforço.

"Quando testamos com nosso grupo de foco, percebemos que as pessoas ficam estressadas e irritadas quando querem controlar algo em um toque, mas não conseguem", disse o vice-presidente de design da Hyundai, Ha Hak-soo, ao Korea JoonAng Daily.

Ainda assim, a Hyundai crê que poderá haver uma mudança do cliente em relação a essas tecnologias quando os carros ganharem assistências ao motorista como direção 100% autônoma.

