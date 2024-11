Testes da Tesla põem pessoas em risco para desenvolver carros autônomos

Nove motoristas atuais e antigos do Project Rodeo e três engenheiros do Autopilot de Califórnia, Flórida e Texas foram entrevistados em condição de anonimato. Um ex-condutor disse: "você está praticamente correndo na adrenalina durante todo o turno de oito horas. Há uma sensação de que você está à beira de algo dar muito errado."

Além do Project Rodeo, existem funcionários de teste da Tesla que dirigem conforme as regras. No entanto, no caso deste time, eles se envolvem ou "intervêm" apenas para evitar uma colisão.

Um ex-engenheiro do Autopilot disse: "queremos que os dados saibam o que levou o carro a essa decisão. Se você continuar intervindo muito cedo, não chegaremos ao momento exato em que pensamos, OK, entendemos o que aconteceu."

Assim, os carros por vezes acabam passando por sinais vermelhos, não obedecendo sinais de parada e excedendo limites de velocidade. Certas unidades eram usadas apenas para treinar o software a reconhecer e se ajustar a "usuários vulneráveis da estrada", como pedestres, ciclistas e cadeirantes.

Um ex-motorista de testes disse: "lembro-me vividamente de um cara pulando da bicicleta. Ele estava apavorado. O carro avançou contra ele, e tudo o que pude fazer foi pisar no freio".

Porém, segundo um engenheiro, esses testes no limite são necessários: "se você tem um pai que segura a bicicleta o tempo todo, você nunca aprende a andar".