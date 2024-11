Batalha dos reboques: japoneses têm 'Olimpíada' de retirada de carros

Os participantes também precisarão levantar uma motocicleta deitada de lado sem deixá-la cair na outra direção e alocá-la em um trailer.

O programa da competição também coloca atividades para crianças, como ensinar a trocar pneus com ferramentas reais. A competição - que pela primeira vez será aberta ao público - acontecerá em 24 de novembro no estacionamento do shopping center Aeon Mall Makuhari New City em Chiba City, com entrada gratuita.

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.