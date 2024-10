Eleições 2024: o que pode ou não fazer com seu carro no dia da votação

Nas linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU, cujo percurso passe por municípios onde haverá votação, a gratuidade estará garantida. No caso de uma linha entre municípios em que não haverá eleição, não terá gratuidade.

Bicicletas

Como já é de praxe, aos domingos os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante no Metrô e na CPTM (o mesmo procedimento vale para sábados e feriados). O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

