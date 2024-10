Placa blecaute: como maus motoristas evitam multas com o toque de um botão

Imagem: Reprodução/Instagram

Um video de apresentação de uma loja virtual no Instagram viralizou e até a última segunda-feira (21) acumulava cerca de 30 milhões de visualizações e 339 mil curtidas.



Promete uma instalação simples e a fonte de alimentação é pelo acendedor de cigarros ou diretamente da bateria. No Brasil, pode ser encomendada a cerca de R$ 640, com envio diretamente ao endereço indicado.. A ideia é atraente para quem busca a impunidade, mas as consequências podem ser graves.

O que diz a lei?

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informa que, de acordo com o Artigo 230 do CTB, conduzir veículo com placas ilegíveis ou invisíveis é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, mais sete pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Os riscos de usar o dispositivo