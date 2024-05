Drible no sensor: como motociclistas apressados enganam radar de velocidade

"Normalmente, há um pequeno intervalo entre uma faixa e outra. O motociclista pode ir para o cantinho entre uma e outra ou até para o escapamento para fugir, o que só piora a segurança dele. Ele passou entre uma faixa e outra achando que estava fugindo da fiscalização", explica Eduardo França, da Polícia Rodoviária Federal.

Eduardo acrescenta que os radares fixos contam com esse tipo de tecnologia. Já os móveis, do tipo portátil ou estático de tripé, são guiados por laser, dispensando marcações no asfalto.

Mas há tipos mais modernos que dispensam esse método de aferição, usando tecnologia semelhante à utilizada pelos portáteis.

"Hoje, a gente encontra alguns que a medição não é feita no asfalto, mas os nossos são utilizados com a marcação das medições".

