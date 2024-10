Peças recicladas são mais baratas para reparar veículos, mas exigem cuidado

Com o aumento da frota e a preocupação com o meio ambiente, as peças automotivas recicladas ou remanufaturadas têm seu espaço no mercado, oferecendo uma alternativa mais econômica aos consumidores na comparação com as peças originais novas e até as paralelas.

Componentes reciclados com procedência legal são originais, geralmente provenientes de carros batidos, dos quais são posteriormente removidos, limpos, inspecionados, preparados e comercializados por empresas devidamente credenciadas pelos órgãos públicos.

Peças recicladas podem ser até cerca de 60% mais baratas do que partes novas e originais, oferecendo total funcionalidade e trazendo outra vantagem óbvia: reaproveitamento de componentes diante da escassez de matéria-prima.