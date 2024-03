Mesma peça, preços diferentes: itens de veículo 'popular' servem em carrões

É assim até com Porsche. Os motores mais sofisticados são compartilhados com outras marcas do grupo Volkswagen, exemplo da Audi, mas modelos mais "acessíveis" possuem muito em comum com os carros da própria VW.

O próprio motor EA888 2.0 turbo do Porsche Macan é compartilhado com modelos mais simples e baratos do conglomerado automotivo - a diferença está no posicionamento longitudinal, enquanto no VW Passat e no Golf, também da Volks, o propulsor é transversal, o que não impede o uso de componentes.]

"Não é apenas isso, freios, alguns amortecedores, braços de suspensão, coxins e outros pontos também podem ser usados. As peças têm o mesmo número de série", afirma Sérgio Carvalho, consultor mecânico independente.

Economia possível

Rico em marcas, o grupo Volkswagen também traz o mesmo compartilhamento de componentes entre os VW e Audi. Baseados na mesma plataforma MQB, o A3 e o Golf, por exemplo, têm parentesco muito forte, então vale o esforço de buscar mecânicos independentes e marketplaces. A mesma coisa acontece com o A4 e família, quase todos com peças semelhantes às do Passat.