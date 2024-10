Renault elétrico, chineses e novo SUV da VW: 16 destaques do Salão de Paris

Audi A6 e-tron

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Além do novo Q5, a alemã exibe a linha Q6 e-tron que se expande com a adição da variante Sportback, apresentando uma aparência mais simplificada. A Audi também confirmou que o Sportback mantém a classificação de segurança de cinco estrelas Euro NCAP do Q6 E-Tron. O A6 e-tron Sportback é capaz de percorrer até 757 km com uma única carga. Já o S6 tem entre 640 e 670 km dependendo se for a perua o sedã.

Mini JCW elétrico e Aceman JCW

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Mini aumentou sua linha EV com as versões completas da John Cooper Works (JCW) do Cooper Electric e do Aceman EV. São 255 cv de potência para os dois. O Aceman JCW Electric acelera do 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, enquanto o Cooper JCW EV reduz para 5,9 segundos. Ambos recebem kits de carroceria agressivos, freios atualizados e uma autonomia de até 370 km.