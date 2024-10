Leapmotor: conhecemos os novos chineses que chegarão ao Brasil em 2025

Modelo para uso urbano, o hatch compacto chega para encarar modelos como BYD Dolphin Mini e Renault Kwid e-tech.

É equipado com um motor elétrico de 109 cv e uma bateria de íon-lítio com capacidade de 41,3 kWh. A autonomia é de 403 km no ciclo chinês.

Imagem: Daniel Neves/UOL

São 3,62 m de comprimento, 1,65 m de altura e 1,59 m de largura, com entre-eixos de 2,4 m. O porta-malas tem capacidade de 210 litros e o acabamento é bem simples, com bastante plástico.

Entre os equipamentos, o T03 chega com painel digital de 8'', central multimídia de 10,1'', controle de cruzeiro, assistência de partida em rampas, câmera de ré, sensores de estacionamento e monitoramento da pressão dos pneus.

