Cuidados com carro: trocar peça de R$ 30 evita gastar R$ 13 mil na oficina

Os preços, claro, variam de modelo para modelo, mas falamos aqui de um componente de cerca de R$ 30 na maioria dos carros mais populares. Um filtro que não é trocado dentro do prazo pode acumular impurezas em seu interior e acabar se rompendo.

A consequência disso é um vazamento que, na melhor das hipóteses, obrigará o dono a repor o óleo perdido e trocar a peça. No pior cenário, porém, o motor pode ficar sem lubrificante suficiente e acabar fundindo.

Neste caso, há uma verdadeira loteria: fazer o motor voltar à vida pode depender da troca de poucas peças ou, ainda, até mesmo do motor como um todo. Tomando como exemplo o motor 1.0 de três cilindros do Chevrolet Onix, que sai R$ 13 mil em média, negligenciar a troca de um componente de R$ 30 pode representar um prejuízo mais de 430 vezes superior.

Outro exemplo do tipo é a correia dentada. "Se ela não for trocada dentro do prazo de quilometragem ou por data, ela pode quebrar, e quando isso ocorre além de ter que trocar a peça em si, ainda haverá mais itens a serem substituídos como as válvulas do cabeçote", alerta Pedro Luiz Scopino, professor de mecânica e gestor da Auto Mecânica Scopino.

Componentes menores do motor, como tuchos e anéis de vedação, também não são itens caros que, se estragarem, tendem a causar problemas mais sérios. "Isso é mais observado em carros com mais anos de uso e geralmente têm como sinal o elevado consumo de óleo. Ter que completar o nível do óleo de tempos em tempos não é algo normal e, geralmente, é o prenúncio de que um problema maior está por vir", diz Franieck.

Um por todos

Além do motor, há mais sistemas que podem ser afetados como um todo em caso de pequenas (e baratas) peças defeituosas.