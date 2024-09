Ferrari trucada? Esportivo com 6 rodas é flagrado em carreta e viraliza

Uma postagem no Instagram está viralizando recentemente com um carro para lá de interessante. No melhor estilo do filme Transformers, uma oficina nos Estados Unidos adaptou uma Ferrari Testarossa para simplesmente contar com seis rodas.

O modelo, que foi flagrado na cidade de Dallas, estados do Texas, vem dando o que falar nas redes sociais, com um post que já passou dos 250 mil likes. O motor de 12 cilindros do modelo inclusive está exposto, com a traseira ainda dando a impressão de que necessita mais trabalhos.

Confira: