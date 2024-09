Como motociclistas deixam 'carros inteligentes' enlouquecidos no trânsito

Questionada, a GWM informou que o Adas 2+ (Advanced Driver-Assistance System) do GWM Haval H6 é um sistema de condução semiautônoma, que auxilia o motorista em determinadas condições de rodagem. Esse sistema reúne diversos recursos eletrônicos, controlados por meio de sensores, radares e câmeras.

"Em condições de trânsito intenso com motocicletas trafegando muito perto dos veículos, como é o caso de São Paulo em horários de pico, há a ativação dos alertas sonoros e visuais que indicam a aproximação lateral e traseira de outros veículos. Porém, quase todos esses recursos disponíveis dentro do Adas 2+ podem ser regulados ou desligados de acordo com a preferência do motorista, que é o caso dos alertas laterais e traseiros", esclarece a GWM por meio de nota.

Entre os exemplos de assistentes que podem ser desligados estão: detecção de cruzamento, monitoramento de ponto cego, alerta de colisão traseira, alerta de tráfego traseiro cruzado, frenagem de tráfego traseiro cruzado e assistente de desvio inteligente, entre outros.

Já a Mercedes-Benz, que também possui sistemas sensíveis às ações dos motociclistas, disse que fatores como velocidade, faixas da via e direção das rodas, entre tantos outros, são medidos por sensores ultrassônicos, radares de longo e curto alcance e câmeras de vídeo.

Os sistemas de assistência de condução semiautônoma da marca alemã medem inúmeros fatores e comportamentos do condutor e do entorno no trânsito. O sistema prevê um potencial risco de acidente e age para mitigar os resultados, mas não prevê se o motociclista vai desviar no último momento, por exemplo.

A marca informou, por meio de nota, que oferece o nível SAE 2 de assistência, que requer o condutor em estado de alerta para tomadas de decisão em determinadas situações mais extremas, uma vez que no trânsito cada situação é quase única.