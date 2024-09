Mudança de hábitos: o que todo motorista deve abandonar por causa das motos

Quando estiver em uma via de mão única, como uma estrada com diversas faixas, não fique muito perto das motos. Dê espaço para que os motociclistas possam fazer mudanças de direção para desviar de buracos ou evitar alguma sujeira na pista. Se um motociclista estiver no canto, não divida a mesma faixa de rolagem com a moto.

7 - Não jogar lixo pela janela

Não jogue lixo ou cigarros pela janela. Alguns motoristas ainda têm o péssimo hábito de cuspir pela janela! Não faça isso, pois você pode atingir um motociclista. Além de um claro sinal de falta de educação, atirar lixo pela janela do veículo (ou abandonar objetos e substâncias na via) é classificado como infração média com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Se você tiver uma picape ou um pequeno caminhão, certifique-se de que a carga esteja bem presa e segura para que não caia na estrada e se torne um perigo para quem anda de moto.

