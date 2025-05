Volkswagen Jetta renova cinco estrelas em crash test do Latin NCAP

Segundo a entidade, o Jetta apresentou, em geral, um bom desempenho com estrutura estável no impacto frontal. A porta dianteira abriu no teste de impacto lateral, "mas mesmo assim o modelo ofereceu proteção total para o ocupante adulto". O carro mostrou proteção quase completa para crianças, porém a proteção para pedestres na parte superior das pernas "pode e deve melhorar".

O Latin NCAP só avalia a versão mais básica de cada carro.

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.