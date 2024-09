Economia que custa caro: 5 vacilos com o carro que acabam em arrependimento

O solvente danifica componentes como dutos, vedações e peças emborrachadas, além causar a formação de depósitos no interior do propulsor. Etanol com mais água do que determina a especificação acelera a corrosão de itens e traz funcionamento irregular Erwin Franieck, conselheiro da SAE Brasil

As consequências imediatas do abastecimento com combustível adulterado são perda de performance e alta no consumo.

4 - Ignorar amaciamento do motor

Renault diz no manual do Sandero 2020 para não passar de 130 km/h nos primeiros 1.000 km Imagem: Murilo Góes/UOL

Há quem compre carro zero-quilômetro pensando que amaciar o motor é coisa do passado

Porém, muitas marcas, para não dizer a maioria delas, ainda trazem no manual orientações para não abusar do acelerador durante os primeiros quilômetros de uso