Tesla 'dedo-duro' ajuda a polícia a desvendar crimes nos EUA

No entanto, se os proprietários não puderem ser localizados, os policiais obtêm mandados de busca e rebocam os elétricos para encontrar evidências. A polícia rebocou três modelos de Tesla entre julho e agosto.

Como parte do caso de homicídio, a polícia localizou um Tesla que estava estacionado em frente a um trailer - local onde o crime ocorreu. O dono do Tesla era um turista canadense, que chegou ao local durante o reboque. Ele permitiu que os policiais baixassem as filmagens sem levar o carro.

O Modo Sentinela do Tesla é um recurso que permite monitorar atividades ao redor do veículo quando ele está estacionado e trancado. A gravação é iniciada automaticamente quando, de acordo com a Tesla, "movimento suspeito é detectado" e "dependendo da gravidade da ameaça".