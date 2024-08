Último carro de Silvio Santos custa pechincha e foi presente de filhas

Silvio Santos desfilou por muitos anos pelas ruas de São Paulo com seu famoso Lincoln Continental 1993. O que poucos sabem, porém, é que o último carro do apresentador e dono do SBT, que morreu no último dia 17, foi bem menos glamouroso e serviu ao ícone da televisão em seus derradeiros anos de vida.

O veículo em questão é um Honda Accord 2014, avaliado em R$ 69 mil, segundo a Tabela Fipe. Presente de Natal dado por suas filhas, o sedã preto da marca asiática foi usado pelo apresentador durante uma década. Registrado em nome da Sisan Empreendimentos Imobiliários, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, o modelo é blindado e tem a placa personalizada com o número 1930, em referência ao ano de nascimento do apresentador.

Equipado com um motor 3.5 V6, o Accord oferece 280 cv e se destaca pelo desempenho robusto. Apesar de ter uma década de fabricação, ele ainda era o veículo usado por Silvio Santos. Sem dirigir nos últimos anos devido à idade, o apresentador deixou a função a cargo de um motorista particular, que conduzia o veículo do homem do Baú.