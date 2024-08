Incêndios em SP: onda de fumaça pode afetar seu carro e causar estragos

É obrigatório também sinalizar todos os movimentos que fizer utilizando as setas indicativas. Se for obrigado a passar por um local que já esteja com fumaça, para proteger a saúde respiratória durante a condução, recomenda-se o uso de máscaras respiratórias do tipo N95, PFF2 ou P100, que são eficazes na filtragem de partículas finas presentes na fumaça.

Já sobre o veículo, considerando a segurança e a exposição tóxica da fumaça, é essencial que os motoristas mantenham os filtros de ar limpos e verifiquem regularmente o estado dos limpadores de para-brisa e do sistema de iluminação para garantir uma condução segura.

No caso da precaução com a fumaça externa das vias, para minimizar a entrada de poluentes, recomenda-se manter as janelas do veículo fechadas e o ar-condicionado na condição de circulação interna. Motoristas que trafegam em regiões com fumaça devem manter o para-brisa e os faróis limpos e dirigir com os faróis ligados e baixos, mantendo uma distância segura dos veículos à frente e evite dirigir à noite em locais próximos a queimadas nas rodovias. Cleber Willian Gomes, professor de Engenharia Mecânica da FEI

Ele avalia ainda que "a manutenção preventiva do veículo é fundamental, com especial atenção aos filtros de ar dos veículos e desta forma recomenda-se realizar a manutenção conforme o manual do filtro de ar do motor e do ar-condicionado (filtro da cabine). Em casos de maior exposição à fuligem, avalie a necessidade de antecipar a troca, uma vez que o tempo de troca pode ser abreviado devido à severidade das condições de uso do veículo".

Os motoristas também devem estar atentos às condições de manutenção do veículo. A fumaça pode corroer pinturas e acabamentos externos, e a fuligem pode obstruir filtros de ar, afetando o desempenho do motor. Recomenda-se a limpeza frequente do exterior do carro e a verificação dos filtros de ar para evitar acúmulos que possam prejudicar a funcionalidade do veículo.

Aroldo Brito, gerente do Centro Automotivo Bandeirantes, informa que para limpar os filtros de ar do carro, é importante primeiro identificar se o filtro é descartável ou reutilizável.