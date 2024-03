Uber lotado? Usuários dizem que motoristas têm se negado a levar 4 no carro

Dentre elas, estava o distanciamento social por meio do uso exclusivo do banco traseiro pelos passageiros e o consequente limite de três pessoas em cada viagem. Conforme as diretrizes governamentais em relação à pandemia foram sendo atualizadas, a Uber também revisou sua política e comunicou aos parceiros e usuários o fim dessas restrições", explicou em nota.

A Uber acrescenta que, caso o motorista e o passageiro não estejam confortáveis com a situação, eles podem cancelar a corrida.

"Tanto o parceiro quanto o usuário podem cancelar uma viagem e reportar a situação ao suporte caso não se sintam confortáveis com alguma situação. Também contamos com o sistema de avaliação mútua em que a experiência em cada viagem pode ser avaliada por ambas as partes, com o objetivo de tornar as viagens cada vez melhores para toda a comunidade".

