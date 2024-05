Nova lei britânica pode levar ciclistas irresponsáveis até para a prisão

O Governo do Reino Unido está agindo contra ciclistas que tomam atitudes de maneira imprudente no trânsito. Um novo projeto de lei visa punir usuários de bicicletas que causem acidentes com ferimentos graves ou mortes da mesma maneira que motoristas e motociclistas são punidos. As novas leis podem fazer com que ciclistas possam pegar até 14 anos de prisão.

O que aconteceu

Visando modernizar suas leis, o Reino Unido quer punir ciclistas que cometam infrações de trânsito com consequências sérias - como ferimentos graves e morte - da mesma maneira que pune motoristas e motociclistas que causam acidentes.

No momento, ciclistas no país são punidos através de uma lei antiga originalmente elaborada para punir pessoas a cavalo e em carruagens.