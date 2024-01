Os carros precisam ter quatro portas e idade veicular de no máximo 9 anos (ou seja, em 2024, são aceitos carros fabricados de 2015 em diante). Em todas as cidades com Uber Black, são aceitos carros nas cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom e branco.

Entre os modelos disponíveis para fazer viagens pela categoria, os mais populares, de acordo com a Uber, são Toyota Corolla, Jeep Renegade, Nissan Kicks e Hyundai Creta.

A empresa explica que os veículos permitidos nas categorias Comfort e Black são definidos com base em critérios como espaço interno maior, porta-malas com pelo menos 300 litros e cor do veículo (para Uber Black). Para entrar na categoria Comfort, o carro precisa ter ar-condicionado, quatro portas, cinco lugares e fabricação a partir de 2014.

Não são aceitos, em nenhuma categoria de viagem, carros com placa vermelha, picapes e vans.

Modelos populares saem de cena

Chevrolet Joy Plus foi excluído da categoria Comfort Imagem: Divulgação

Na categoria Comfort, que tem foco em espaço interno, modelos como Volkswagen Voyage, Fiat Siena/Gran Siena, Chevrolet Joy Plus e Ford Ka Sedan, que eram muito utilizados pelos motoristas até o ano passado, passaram a ser impedidos de circular.