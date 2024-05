Por que comprar carro elétrico e híbrido pensando na revenda é mau negócio

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada nesta quarta-feira (29). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Um novo estudo da Bright Consulting estudou o quanto os carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in desvalorizam no nosso mercado. A primeira conclusão é de que eles perdem mais valor do que modelos a combustão, diferença que pode chegar a um pouco mais do que o dobro.