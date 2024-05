Golpe do falso motorista de aplicativo e outras armadilhas ao pedir carros

Pedir um carro por aplicativo é uma das maiores facilidades dos tempos atuais. Antes restrito aos táxis, o serviço de transporte individual se tornou mais barato e prático, além de gerar renda para inúmeros condutores.

No entanto, junto com a praticidade vem também a "esperteza" de alguns motoristas que adotam perfis falsos ou praticam outras formas de golpe. O UOL Carros conversou com algumas vítimas e com as gestoras dos aplicativos de transportes 99 e Uber para alertar os usuários.

A incidência do "golpe do falso motorista de aplicativo" é tamanha que locais com alta circulação de passageiros, como o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, alertam potenciais vítimas com cartazes na área de desembarque - no caso específico, o aviso traz a frase "cuidado com o golpe do transporte clandestino".