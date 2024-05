UOL Carros lança programa 'Carona' com novidades e tendências da mobilidade

Estreia nesta segunda-feira (20) o "Carona", novo programa do UOL Carros que vai abordar os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as semanas.

Apresentado pelo colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que realmente interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Nesta primeira edição, fomos até a China para trazer a você as principais atrações do Salão de Pequim, um dos eventos automotivos mais importantes do mundo e que, nesta edição de 2024, está cheio de novidades que interessam aos brasileiros.