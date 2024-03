Onda de calor: motorista de Uber cobra extra para ligar o ar-condicionado

"Infelizmente esse é o mecanismo a se recorrer, dadas as tarifas altamente defasadas, já que foram pouco reajustadas, mesmo após várias reivindicações ao longo de vários anos. Todos gostariam de entregar conforto para os seus passageiros, mas as condições não permitem. A não ser em corridas de categorias superiores, nas quais os valores pagos pelos passageiros (e recebidos pelos motoristas) são maiores", complementa o presidente da Amasp.

O choque que há entre motoristas e plataformas fica mais evidente em cenários adversos, como esse da forte onda de calor. No final, o consumidor fica no meio do caminho, com dúvidas sobre como proceder. Por isso, também é importante ficar de olho no que as plataformas têm a dizer.

Sobre o tema do uso do ar-condicionado durante as viagens, tanto a Uber quanto a 99 afirmam que é proibida a cobrança de qualquer valor adicional dos passageiros em nome das respectivas empresas.

Dizem que isso se configura como violação das regras de segurança do Código da Comunidade (Uber) e dos termos de uso da plataforma (99) e, por isso, quem desrespeitar estará sujeito à desativação da conta.

Além disso, ambas as empresas alertam sobre os riscos de os motoristas saírem prejudicados após receberem avaliações baixas, serem reportados à plataforma, ou até mesmo terem as suas viagens canceladas.

"Diante das recentes ondas de calor, é esperado que o ar-condicionado seja utilizado, como forma de assegurar a saúde e o bem-estar tanto de motoristas parceiros como de seus passageiros", afirmam.