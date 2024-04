Moto por app injeta bilhões na economia e mostra um Brasil empobrecido

É aí que fica claro o momento econômico do brasileiro médio. Em vez de ascender, com opções mais dinâmicas e confortáveis de serviços, precisa abrir mão de conforto e segurança para encaixar o transporte no orçamento.

Aumento da exposição

Ter à disposição opções de serviços mais baratos é sempre uma vitória, mas no caso da popularização do transporte de passageiros em motos o que assusta é o aumento da exposição das pessoas a acidentes. Desde a pandemia, o número de motos nas ruas aumentou devido à demanda por entregas, junto com o número de acidentes.

Segundo especialistas, acidentes envolvendo motos matam, por quilômetro rodado, 16 vezes mais do que os outros modais. Já as informações da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) mostram que os acidentes com motos representam 54% de todos os sinistros de trânsito do Brasil, mesmo que apenas 22,1% da frota seja composta por motocicletas.

Em 2020, último ano analisado, 79% das indenizações do Seguro DPVAT, pago a quem sofre acidente de trânsito, foram destinadas a vítimas de sinistros com moto. Foram cerca de 175 mil por invalidez permanente.

Além disso, cerca de 52 mil pessoas foram indenizadas para pagamento de despesas médicas e outras 17 mil famílias receberam pela morte de algum parente. A maior parte das vítimas tinha entre 18 e 34 anos, no auge da capacidade produtiva.