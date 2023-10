Como GM planeja transformar a central do seu carro em um enorme tablet

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (4). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu e-mail? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber newsletters exclusivas toda semana.

A picape Chevrolet Silverado será o primeiro carro da marca a ser vendido no Brasil com o Google Built-in. O sistema transforma a central multimídia em um tablet com acesso a diversos aplicativos que funcionam na tela e também no painel.