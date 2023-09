Briga no trânsito: preciso socorrer motociclista que caiu ao chutar carro?

Essa triste realidade no trânsito, que reduz as pessoas à barbárie, não deixa de levantar um importante questionamento. Se eu sou o motorista do carro que foi chutado por um motoqueiro, preciso, pelas leis, prestar socorro a ele?

A dúvida é natural, já que ninguém se sentiria motivado a ajudar alguém que quis (e às vezes até conseguiu) te prejudicar. Acontece que, nesse tipo de situação, não só as leis de trânsito abordam o assunto, como também as do Código Penal.

O motivo é que isso envolve a segurança da população - e, por isso, o caráter das leis têm por base o dever de solidariedade e de mútua assistência. Por isso, vamos entender o que está por trás dessa polêmica e se o motorista que teve o seu carro chutado tem livre possibilidade de escolha sobre o que quer fazer.

O que dizem as leis

Inicialmente, vale salientar que o motociclista que chuta o veículo causando dano material à coisa alheia comete crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, cuja pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, nos termos do inciso IV do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. Age com motivo egoístico quem danifica patrimônio alheio somente para satisfazer um capricho ou incentivar um desejo de vingança ou ódio. Por outro lado, caso não haja risco pessoal na prestação de socorro em ocorrências de natureza similar, as leis não fazem qualquer distinção contextual. Por isso, via de regra, o cidadão não terá isenção do seu dever de prestar assistência. Marco Fabrício Vieira, advogado, conselheiro do CETRAN-SP e membro da Câmara temática de Esforço Legal do CONTRAN.

Ou seja, segundo Vieira, o motorista do veículo chutado que deixar de prestar socorro ao motociclista agressor (e que, por meio dessa conduta, desabar da motocicleta) comete, em tese, comete o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal