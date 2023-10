Não é só ar: motoristas de app cobram por água e até rádio ligado do carro

Sobre o caso do ar-condicionado

Imagem: Divulgação

No final do dia, a diferença entre o uso e o não uso do ar-condicionado costuma ser de R$ 15 a R$ 20 para o bolso do motorista. Ainda que alguns possam achar que é pouca coisa, não devemos nos esquecer que a quantia deve ser multiplicada pelo número de dias que o profissional trabalha em um mês. Ao final do período, deixa-se de encher um tanque por completo em até três vezes. Pensa só quantas corridas a mais o motorista faz ou deixa de fazer, considerando essa diferença Eduardo Lima, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (Amasp)

Eduardo ressalta como, atualmente, as plataformas têm repassado muito pouco para os motoristas. Por esse motivo, ele pede uma colaboração para o passageiro.

"Infelizmente esse é o mecanismo a se recorrer, dadas as tarifas altamente defasadas e diante dos aumentos mais recentes dos aumentos de combustível. Todos gostariam de entregar conforto para os seus passageiros, mas as condições não permitem. A não ser em corridas de categorias superiores, nas quais os valores pagos pelos passageiros (e recebidos pelos motoristas) são maiores", complementa o presidente da Amasp.

Perguntado sobre o caso da suposta cobrança pela música no carro, Eduardo disse que essa era novidade para ele, mas reitera que se algo como isso ocorre, a justificativa é que há motoristas de aplicativo com dificuldade para pagar suas despesas, em decorrência da defasagem das altas taxas impostas pelas plataformas que, por sua vez, reduzem demais os repasses aos motoristas. Para isso, usam a criatividade e a versatilidade para tentar compensar o fato de que seu trabalho não vem rendendo grandes frutos.