E por falar em realidade aumentada, essa tecnologia também está presente no GPS nativo do i7. Quando a tela do painel de instrumentos está sendo utilizada, as setas apontando os locais de conversão são exibidas nesse monitor.

Acabamento e desenho

Acabamento é outro ponto forte do BMW i7. O destaque fica por conta do uso de cristais Swarovski em locais como alavanca do câmbio e comandos dos bancos elétricos (que ficam na porta do sedã). Além disso, um polímero que imita cristal está em várias partes do painel do carro.

A iluminação presente nesse polímero pode ser modificada, assim como a do teto panorâmico do carro, que ganha um brilho todo especial à noite. Cristais Swarovski também estão em partes do farol de uso diurno do carro, bem fino. Os principais, full-LEDs, ficam logo abaixo.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

No design, chama a atenção a imensa grade no formato de duplo rim, que invade, inclusive, o para-choque. Há quem goste, mas a maioria critica negativamente. A bela traseira traz inscrições em prata fosco (i7 e xDrive 60 - única versão disponível) e aço escovado nas lanternas finas.