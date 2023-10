Imagem: Jorge Moraes/UOL

Importante ressaltar que o Corolla Cross na versão que testamos parte de R$ 210.990 e fica por R$ 213.010 na cor azul. É bem perto dos R$ 215 mil que a GWM cobra pelo Haval 6 HEV, que chega a R$ 224.900 com teto solar.

Esse conservadorismo da Toyota em mudar seus carros é bem apreciado pelos consumidores da marca. Eles parecem não se importar se o H6 tem mais tecnologia a bordo e aparenta ser mais moderno. É a confiança na marca japonesa que vira o jogo a favor deles.

Claro que o Corolla Cross não é um produto ruim, longe disso. O XRX Hybrid tem uma cabine clássica em duas tonalidades com acabamento refinado. E o conjunto mecânico associado ao elétrico é satisfatório, principalmente no uso urbano. Além de tudo, ainda bebe pouco. Fizemos uma média de 17 km com litro de gasolina na cidade, algo que poucos carros compactos conseguem atingir.

Vamos ver como a Toyota vai se posicionar nesse novo mercado que está nascendo às pressas. O conservadorismo não pode virar passividade. Ficar parado e ver os concorrentes passando pode ser perigoso, até mesmo para uma marca consolidada.

