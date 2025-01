5 provas de que compramos nossos carros pensando no próximo dono

Com isso, muitos casais com filhos e a óbvia necessidade de carros com portas traseiras acabavam seguindo a onda do mercado e optavam por modelos com duas portas.

Os anos foram se passando e esse conceito ficou no passado. O carro com duas portas hoje é um mico que ninguém quer ter, mesmo que seja alguém sozinho, que raramente ande com mais pessoas no veículo.

Mas afinal, um carro com quatro portas é melhor do que outro com apenas duas? Depende da necessidade e da vontade do proprietário. Mesmo hoje, muitas pessoas seriam bem atendidas por esses modelos, por simplesmente não transportarem ninguém atrás.

ASX Outdoor Imagem: divulgação

Escolha da cor

Para minha tristeza, os recentes lançamentos estão sendo apresentados com opções de cores cada vez menores, e geralmente as mesmas variações de branco, prata ou preto. Até mesmo o clássico vermelho tem ficado fora em muitos casos.