Bons e baratos: veja 5 carros usados que vivem em uma eterna Black Friday

A categoria da moda tende a ter preços bem mais altos na comparação com hatches e sedãs.

Mesmo assim, é possível encontrar um bom SUV usado a um custo atraente.

A melhor opção para quem valoriza o próprio dinheiro é o Peugeot 2008 de primeira geração, que tem preço pouco acima dos R$ 71 mil para o modelo 2022.

Não é dos SUVs mais espaçosos, mas utiliza a confiável mecânica 1.6 de aspiração natural com câmbio automático de seis marchas.

O visual é agradável, assim como a condução típica de quem gosta de carros mais altinhos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.