Bem rodados: por que você não precisa evitar carros com alta quilometragem

Recentemente vendi um dos meus carros, que marcava cerca de 99.650 quilômetros no odômetro. Na negociação com o comprador, um seguidor que mora em cidade a mais de 400 km de distância da minha, me ofereci para levar o carro - assim faria uma última e prazerosa viagem com ele.

Quando faltavam poucos quilômetros para chegar, o odômetro atingiu a marca dos 99.999 km. Sabe o que aconteceu após isso? Nada além de o odômetro virar para os 100 mil km.

Segui viagem sem nenhuma surpresa, como barulhos estranhos, peças se soltando ou com alguma explosão que muitos acreditam acontecer com carros muito rodados. O relato foi real, inclusive registrei esse momento.