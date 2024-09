Bets que não forem sérias "serão varridas pela concorrência"

A Associação do Jogo Positivo tem como principal missão a educação ampla da população sobre as apostas esportivas, especialmente crianças e adolescentes.

O objetivo é educar o público sobre como as apostas funcionam antes que tenham a oportunidade de apostar, de modo a terem ferramentas para lidar com as bets de forma segura.

Além da educação, é meta da Jogo Positivo o monitoramento do mercado, além de atendimento aos jogadores. No momento, a associação monta uma pesquisa para compreender o que o público brasileiro “entende por Jogo Responsável” para, depois, traçar planos de ação de acordo com os dados.

Fomos conversar com o fundador da Jogo Positivo para saber como Filipe Rodrigues avalia a regulamentação colocada em vigor pelo Governo Federal, sua visão da publicidade feita por influenciadores e ouvir suas sugestões importantes para o futuro do mercado no Brasil.

Como a Associação do Jogo Positivo ajuda a divulgar aos jogadores a importância de jogar com responsabilidade?

⁠A Jogo Positivo foca seu trabalho em três pilares: educação, monitoramento e atendimento. Para desenvolver ações em cada pilar é preciso pesquisa à base de dados. Acreditamos em pesquisa para mover nossas metas e etapas de trabalho.