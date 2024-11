Criciúma x Corinthians: Palpites, estatísticas e escalações | 30/11/2024

Com ambas as equipes precisando pontuar, não é difícil acreditar que a partida tenha mais de 11 escanteios. A equipe do Criciúma, por exemplo, nas últimas oito partidas disputadas pela equipe, a disputa teve mais de 9.5 escanteios, o que torna uma odd bastante acessível para qualquer apostador.

Resultado Final - Corinthians (Médio risco):

A Parimatch oferece uma super odd na vitória do Corinthians, de 2.44 para 2.52. E por mais que esteja jogando fora de casa, a Fiel tem presença em qualquer lugar do Brasil, e do Mundo, por isso, apoio não vai faltar para buscar a sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra sonha com uma vaga na próxima Libertadores da América, e ganhar de uma equipe da zona de rebaixamento passa a ser obrigação. Sem falar no histórico do confronto entre as duas equipes, bastante favorável ao Corinthians.

Marcar a qualquer momento - Memphis Depay (Alto risco):

Um dos maiores responsáveis pela arrancada corintiana nesta reta final de campeonato, o atacante holândes Memphis Depay já possui 4 gols com a camisa do Corinthians.