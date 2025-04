Real Valladolid x Osasuna: Palpite: Onde Assistir, Horário e Escalações - 20/04

⚽ Jogo : Real Valladolid x Osasuna

: Real Valladolid x Osasuna 📅 Data : 20/04/2025

: 20/04/2025 🕡 Horário : 09h (de Brasília)

: 09h (de Brasília) 🏟️ Estádio : José Zorrilla

: José Zorrilla 📺 Onde Assistir: Disney+

Real Valladolid x Osasuna: Análise dos times

Como chega o Real Valladolid

O Real Valladolid ainda sonha em fugir do rebaixamento, mas parece cada vez mais improvável. O time ganhou só 1 ponto nos últimos 10 jogos, com 9 derrotas e um empate. A equipe é lanterna do campeonato.

Como chega o Osasuna

Osasuna vem motivado após vitória contra o Girona. Confiante, o time espera repetir o sucesso fora de casa, contando com a fragilidade do oponente. Ao contrário do adversário desta rodada, o Osasuna mostra um desempenho mais sólido, embora a equipe esteja longe das primeiras posições. Porém, ocupa uma posição confortável no meio da tabela, com 38 pontos.