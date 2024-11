Treino do Corinthians: Yuri Alberto e Félix Torres trabalham em campo separado

Héctor Hernández trabalhou normalmente com os companheiros e deve ser relacionado para o jogo do Heriberto Hulse. O volante Ryan, que machucou o pé no começo de outubro, também marcou presença na atividade.

A imprensa teve acesso ao aquecimento dos jogadores na manhã desta quarta. Nesse recorte, atletas do sub-20 treinaram em campo separado, enquanto os profissionais realizaram exercícios iniciais com a comissão técnica.

Os jovens que foram promovidos no CT Joaquim Grava são: Caipira, William, Renato, Caio Garcez, Luiz Gustavo Bahia, Yago, Luiz Eduardo, Kayke, Luiz Fernando e Gui Negão.

O Corinthians encara o Criciúma no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.