Athletico x Fluminense: Palpites, Escalações e Onde Assistir | 01/12/24Athletico x Fl

Cuello para marcar a qualquer momento (Alto Risco)

O atacante Tomás Cuello tem sido o grande destaque do Athletico nesta reta final de Brasileirão. No último jogo, no empate contra o Bahia, foi dele a assistência para o gol de Nikão. Nos jogos anteriores, duas vitórias em casa, ele marcou gol em ambos os jogos, chutando de fora da área. Ou seja, numa partida onde se espera pouca criatividade do meio de campo e muita marcação, as finalizações de fora da área de Cuello podem ser a solução para o Athletico. E a Stake oferece uma incrível odd de 6.20 para um gol do argentino a qualquer momento.

Desempenho Recente das Equipes

Últimos Jogos do Athletico

🟡 Bahia 1 x 1 Athletico

✅ Athletico 2 x 0 Atlético-GO

✅ Athletico 1 x 0 Atlético-MG

❌ São Paulo 2 x 1 Athletico

❌ Athletico 1 x 2 Vitória

O Athletico vem alternando entre boas e más atuações, mas conta com o apoio da torcida para buscar uma vitória essencial na luta contra o rebaixamento.