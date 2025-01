Padre Fábio de Melo com depressão: doença pode ter forma resistente?

Hábitos saudáveis são aliados importantes. Prática regular de exercícios, alimentação equilibrada e um sono adequado podem ajudar na redução dos sintomas e no bem-estar geral.

Apoio emocional faz a diferença. A presença de familiares e amigos é essencial para fornecer suporte, reduzir o isolamento e reforçar a adesão ao tratamento. "Os familiares fornecem um suporte de extrema importância para o tratamento de um paciente com depressão refratária. Forma-se um alicerce afetivo, diminuindo a solidão, as incertezas, os medos, as tristezas e as culpas envolvidas no processo depressivo", explicou Fábio Pinato Sato, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein em entrevista ao VivaBem.

Sintomas da depressão refratária

Tristeza persistente e desânimo constante. Sentimentos que não desaparecem mesmo com tratamento adequado.

Dificuldade em sentir prazer nas atividades diárias. Tarefas antes agradáveis perdem o significado, aumentando o isolamento social.

Alterações no sono e apetite são frequentes. Insônia ou sonolência excessiva, além de ganho ou perda significativa de peso, podem ocorrer.